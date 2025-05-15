Polisi alarma geçirdi! Başına dayadığı silah oyuncak çıktı

Aksaray’ın Paşacık Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katında yaşanan olayda, bunalıma giren 23 yaşındaki B.İ., elindeki oyuncak tabancayla pencereye çıkarak çevredekileri ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Oyuncak tabancanın gerçek olduğunu düşünen polis, çelik yeleklerle eve girerek genci etkisiz hale getirdi.

OLAY GECE YARISI MEYDANA GELDİ

Olay, gece yarısı 1613 Sokak üzerinde bulunan Sahra Apartmanı’nın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşadığı evin odasına kendisini kilitleyen B.İ., önce içeride bağırmaya başladı. Daha sonra eline geçirdiği oyuncak tabancayla pencereye çıkan genç, çevredekilere ve polise bağırarak tehditkar tavırlar sergiledi.

GENÇ, KENDİSİNE VE POLİSE OYUNCAK TABANCA DOĞRULTTU

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın elindeki tabancanın oyuncak olduğu anlaşılmadan önce, olası bir tehdide karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. B.İ., elindeki tabancayı zaman zaman kendi başına, zaman zaman da çevredeki polislere doğrultarak tedirginliğe neden oldu. Polis ekipleri çelik yelek giyerek müdahale hazırlıklarına başladı.

İKNA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Polis ekipleri, genci ikna etmek amacıyla uzun süre çaba sarf etti. Ancak B.İ., güvenlik güçlerine yönelik ağır sözler sarf ederek ikna çabalarına karşılık vermedi. Genç, “Allah’ın oğlu musunuz da derdime derman olacaksınız?” ve “Ben cehennemimi oluşturmuşum zaten” gibi ifadelerle tepkisini dile getirdi. Bir ara dua eden şahıs, polise konuşmayı reddetti.

POLİSİN PLANLI MÜDAHALESİYLE YAKALANDI

B.İ.’nin pencereden tekrar içeri girmesiyle birlikte sivil polis ekipleri, ailesinin kapıyı açmasıyla daireye girerek pozisyon aldı. Kimisi yan odaya, kimisi kapının arkasına gizlenen polis memurları, şahsın odadan çıkmasını bekledi. B.İ. odadan çıktığında polisler ani bir müdahaleyle genci yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Ters kelepçe takılan şahıs, üst araması sırasında da bağırmayı sürdürdü.

GÖZALTINA ALINIRKEN TEPKİ GÖSTERDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.İ., apartmandan çıkarılırken “Hepinizi Allah’a şikayet edeceğim” diyerek tepkisini sürdürdü. Basın mensuplarına da “Çekmeyin” diye seslenen genç, polise ise, “Ben kötü bir insan değilim, annemle bir görüşeyim” ifadelerini kullandı. “Ben Atatürk’ün oğluyum. Biz Türkoğlu Türk’üz” şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.

TABANCANIN OYUNCAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın elindeki tabancanın oyuncak olduğu belirlendi. B.İ., ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. İfadesinin ardından Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.