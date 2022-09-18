Polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan serbest
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale için giden polis memurunun bıçakla yüzünden yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan E.K.(19), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 22:12
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Polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan serbest
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