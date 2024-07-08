Polisi bıçaklayan adamın aldığı ceza şok etti. Çöp evini temizletmedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polisi bıçaklayan adamın aldığı ceza şok etti. Çöp evini temizletmedi

Bursa'da çöp ev haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekip saldıran şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H'yi de kolundan bıçakladı. Savcılığa sevk edilen şahıs hakkında psikolojik tedavi kararı verildi.

Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde 'Çöp ev' ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese gitti. Belediye ekiplerini karşısında gören 2 katlı evin sahibi Feyzullah Y., eline aldığı bıçakla belediye ekiplerinin eve girmesine engel oldu.

Eve giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Feyzullah Y. kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakla yaraladı. Polis memuru Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisler, direnmeye devam eden Feyzullah Y'yi, pencerenin kırık camından sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi. Yaşlı adam, elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere saldırmaya devam etti. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Y. tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Feyzullah Y. sevk edildiği adliyede Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Feyzullah Y., savcının talimatıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binasına sevk edildi. Feyzullah Y.’nin tedavisine başlandı.

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