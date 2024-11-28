Polisi elinden ısırdı tekmeler attı. Beşiktaş Sahili'nde hareketli dakikalar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Beşiktaş İskele Meydanı'nda ateş yakıldığı ihbarı üzerine polisler harekete geçti. Olay yerinde GBT yapmaya başlayan polislere bir kişi kimliğini vermedi. Ardından da polislere küfür etmeye başladı. Gözaltı yapılmak istenen genç bir polisin parmağını ısırıp tekmeler attı.

Polise mukavemet olayı 26 Kasım Salı günü saat 19.50 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde polis ekipleri ateş yakıldığı ihbarı üzerine iskele meydanına geldi.

Polis buradaki gruba Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptığı sırada 27 yaşındaki Reşit Bahadır B. kimliğini vermek istemedi. Ardından da Reşit Bahadır B. polise hakaret ve küfürler etti.

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POLİSE TEKMELER ATTI

Bunun üzerine şüpheli polis ekipleri tarafından kimlik tespiti için emniyete götürülmek istendi. Ancak bu sırada Reşit Bahadır B., bir polis memuruna yumruk attı. Dakikalarca direnen şüpheli, polisin elini ısırıp yumruk atmaya devam etti.

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Kelepçelenmek istenen genç adam, yerdeyken polislere tekmeler savurmaya devam etti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilen şüpheli, güçlükle gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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SERBEST KALDI

Öte yandan şüphelinin attığı yumruk sonucu polis memuru İ.Y.'nin parmağında çatlak meydana geldiği öğrenildi. Reşit Bahadır B., emniyette ifadesi alındıktan sonra 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Tehdit-Hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelinin 'gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

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