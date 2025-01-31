Polisi görünce 4 kilogram uyuşturucuyu araçtan attılar

Olay, 24 Ocak'ta Batman çevre yolunda meydana geldi. Polisin durdurmak istediği iki araç, "dur" ihtarına uymayarak hızla polis kontrol noktasından kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından, polisten kaçamayacaklarını anlayan şahıslar, araçlardan birinden dışarıya bir çuval fırlattı.
ÇUVALDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Ekipler, fırlatılan çuvalı tespit ederek muhafaza altına aldı ve yapılan incelemeler sonucunda çuvalın içinde 4 kilogram skunk uyuşturucu madde bulundu.
KAÇAN ŞAHISLAR YAKALANDI
Kaçan şahıslar, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.