‘Polisi görünce namaz kılmaya başladı’ haberinin altındaki gerçek çok farklı çıktı

Antalya’da “gözaltına alınmamak için namaz kılmaya başladı” yönünde görüntüleri sosyal medyada paylaşılan gencin, zihinsel ve doğuştan işitme engelli olduğu ortaya çıktı.

‘Polisi görünce namaz kılmaya başladı’ haberinin altındaki gerçek çok farklı çıktı

Öte yandan, polislerin de genci gözaltına almak için değil, yardımcı olup evine götürmek için başında beklediği öğrenildi.

Antalya'da yaşayan zihinsel ve işitme engelli A.H. (21), babasının ölümünden sonra ailesinin isteği üzerine polisler tarafından evine götürüldü.

Ancak genç, polisleri görünce namaz kılmaya başladı.

Bu anlar, bazı kişilerce yanlış yorumlanarak "gözaltına alınmamak için namaz kıldı" şeklinde sosyal medyada paylaşıldı.

Gerçek ise çok farklıydı. Polisler, genci gözaltına almak değil, yardım etmek istemişti. A.H.'nin ilacını almasına da yardımcı olan polisler, onu evine bıraktı.

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