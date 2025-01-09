Polisi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Zonguldak’ta uyuşturucu tacirlerini fiziki ve teknik takibe alan narkotik polis, yeteri kadar delil toplayınca operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin bulunduğu adrese baskın düzenleyen narkotik polisi, klozete atılan uyuşturucuları topladı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 645 gram uyuşturucu madde, 271 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, bir adet hassas terazi ve üç adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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İki ay süren çalışmalar sonucunda, iki şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, dört şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklandı.

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