Polisi görünce saklandığı kanepenin altında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki H.Ş.'yi buldu.
Polis ekipleri, evde saklandığı tespit edilen zanlının yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.
Polislerin geldiğini gören şüpheli ise evdeki kanepenin altına gizlendi. Şüpheli H.Ş., ekipler tarafınfan saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı.
Farklı suçlardan17 kaydının bulunduğu öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.