Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Batman’da operasyonda, satışa hazır halde tutukları uyuşturucuları sobada yakmaya çalıştılar. Polis, yanan sobayı söndürdü. Yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde buldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Baskını fark eden 2 şüpheli, satışa hazır halde bulundurdukları uyuşturucuları sobada yakmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, polis ekiplerinin müdahale edip söndürdüğü sobada ve narkotik köpeği "Mailo" ile yapılan aramalarda 18 parça halinde 20 gram metamfetamin, 9 parça halinde 6 gram sentetik kannabinoid, 100 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

Polisi görünce, uyuşturucuları sobaya attılar

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