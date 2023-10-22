Polisi görüp attıkları poşetten uyuşturucu çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekiplerini görünce 2 kişinin araç camından attığı poşetten uyuşturucu çıkarken, şüpheliler gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Polisi görüp attıkları poşetten uyuşturucu çıktı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, V.A. adlı kişinin Kınık ilçesinden uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen aracın Adnan Menderes Bulvarı üzerinde görülmesi üzerine polis, araç içerisinde bulunan 2 kişinin araç camından dışarı poşet attığını gördü. Şüpheliler bir süre sonra polis tarafından durdurulurken, araç camından atılan poşet içerisinde satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan V.A. ve M.H.'nin üzerinde ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 900 lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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