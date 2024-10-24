Polisi harekete geçiren paketten öyle bir şey çıktı ki...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polisi harekete geçiren paketten öyle bir şey çıktı ki...

Eskişehir'de polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli paketin içeresinden çıkan şey herkesi şoke etti.

Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde üzerinde fark edilen şüpheli bir paket ekipleri harekete geçirdi. Organize Sanayi Bölgesi güvelik görevlilerince caddeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, bomba uzmanı polis ekiplerce paket incelendi. Ayrıca muhtemel bir probleme müdahile için itfaiye ekipleri bölgede hazır bulunduruldu.

İncelemelerin ardından, ekiplerce açılan şüpheli paketin içerisinden çok sayıda poşet çıktı. Polis ekiplerince bir problemin olmadığının anlaşılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Polisi harekete geçiren paketten öyle bir şey çıktı ki...

Polisi harekete geçiren paketten öyle bir şey çıktı ki...

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