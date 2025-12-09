İstanbul Çekmeköy’de bir eve yapılan narkotik operasyonunda, çıkan çatışmada polis Emre Albayrak ağır yaralanmıştı. Çatışmada 35 yaşındaki saldırgan Ramazan A. öldürülürken, babası Cemal A. ve diğer oğlu Çetin A. yakalanmıştı.

Aile apartmanında kaldığı belirlenen aileden Çetin A.’nın eşi, saldırganın annesi ve Ramazan A.’nın eşi de bugün gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre ekipler, Ramazan A.’nın dairesinin ziline bastı fakat kapı açılmadı. Polisler koçbaşıyla kapıya vuracakları sırada Ramazan A. kapıyı aralayıp polislere ateş etti. Albayrak bu sırada yaralandı. Şüphelinin polislere 11 el ateş açtığı tespit edildi.

Ramazan A.’nın evinde evinde tabanca, hassas terazi, 90 santimetre boyunda sarı renkli kılıç ve Uzak Doğu savaş bıçağı olarak bilinen karambit bulundu.

Cemal A.’nın yatak odasındaki çelik kasadan tabanca ve uzun namlulu silaha ait şarjör çıktı. Çetin A.’nın evindeyse bir miktar uyuşturucu bulundu.

ÜÇ SALDIRGANIN DA SUÇ KAYDI VAR

Bu arada üç saldırganın suç kaydı olduğu ortaya çıktı:

Cemal A: Kasten yaralamadan bir suç kaydı

Çetin A.: Tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti 21 suç kaydı

Ramazan A.: Kasten yaralama ve tehdit dahil 10 suç kaydı