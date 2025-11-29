İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım’da merkeze bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bir kamyonetin kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki ve kent genelindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. 165 saatlik görüntü incelemesi yapan polis, kundaklama şüphelilerinin A.A.K. ve E.C. olduğunu saptadı. Görüntüleri inceleyen polis, iki şüphelinin bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle hazırladıkları molotofkokteylini park halindeki kamyonete atarak kaçtıklarını belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli, tutuklandı.