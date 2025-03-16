Polisin baskın düzenlediği evde bakın neler çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polisin baskın düzenlediği evde bakın neler çıktı

Bursa polisi, gelen ihbar üzerine bir kişiyi fiziki ve teknik takibe aldı. Yeteri kadın delil toplayan polis, kişinin adresine baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda, tarihi eser, tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silah bulundurma ihbarı alan polis ekipleri, Abdullah E.'nin (32) kaldığı adresi yakın takibe aldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Savcılık kararı ile aranan ev cephaneliği aratmazken, yapılan aramada ise 13 adet tarihi eser obje, 3 tabanca, 2 tüfek, çok sayıda fişek, uyarıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Bursa Çarşı Polis Merkezi'ne getirildi. Buradaki işlemleri yapılan Abdullah E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin baskın düzenlediği evde bakın neler çıktı

Polisin baskın düzenlediği evde bakın neler çıktı

Polisin baskın düzenlediği evde bakın neler çıktı

Polisin baskın düzenlediği evde bakın neler çıktı

Polisin baskın düzenlediği evde bakın neler çıktı

Son Haberler
Başkan Bozbey, Danışma Kurulu toplantısında konuştu
Başkan Bozbey, Danışma Kurulu toplantısında konuştu
Kepezli kadınlar giyim kurslarını çok sevdi
Kepezli kadınlar giyim kurslarını çok sevdi
"Camiye gidiyorum" diye evden çıkmıştı, cansız bedeni bulundu!
"Camiye gidiyorum" diye evden çıkmıştı, cansız bedeni bulundu!
Elazığ’da zehirli örümcek paniği
Elazığ’da zehirli örümcek paniği
Ürün kayıplarının önüne geçilecek! Çiftçi nefes alacak
Ürün kayıplarının önüne geçilecek! Çiftçi nefes alacak