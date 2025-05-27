Polisin biber gazlı müdahalesi bütün pazarı dağıttı! Esnaf ve vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Muratpaşa Mahallesi’nde İSPARK’a ait Muzaffer Öztekin Zemin Altı Otoparkı’nın alt katında iki grup arasında bir kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya biber gazı kullanarak müdahale etti. Ancak otoparktaki havalandırma sistemi, biber gazını diğer katlara taşıyınca, üst katta kurulu olan pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlar gazdan etkilendi.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve UMKE görevlileri sevk edildi. Gaz kokusundan rahatsız olan pazarcılar ve vatandaşlar, maske takarak kendilerini korumaya çalıştı. Aynı zamanda esnaf, tezgâhlarını toplayarak pazar alanından ayrılmaya başladı.

Pazar esnafından Adem Arıcı, yaşananları gazetecilere şu şekilde anlattı: “Pazarcı esnafıyız, çalışıyorduk. Bize alt otoparkta biber gazı atıldığını söylediler, bizim bildiğimiz kadarıyla bu şekilde oldu. Bütün esnaf ve halk dışarı kaçtı. Gözlerimiz yaşarmaya başladı. Daha yeni yeni pazarı toparlamaya başladık, o da yarım yamalak bir şekilde. Olaydan sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Şu anda koku hâlâ az da olsa devam ediyor.”