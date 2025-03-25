Polisin biber gazlı müdahalesine CHP'li başkan yardımcısı engel oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Polisin biber gazlı müdahalesine CHP'li başkan yardımcısı engel oldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Saraçhane'de gerçekleştirilen eylemlerde yer alan gençleri korumak istediği anlar anbean kameraya yansıdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren yüz binlerce yurttaşla Saraçhane'de bir araya geldi. Mitingin ardından polis ekipleri, göstericilere müdahale etti.

"BİRKAÇ METRE MESAFEDEN BİBER GAZI SIKILDI"

Polisin, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gençlere karşı biber gazlı ve coplu müdahalesi tepki çekerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın, Saraçhane'deki protesto eylemleri sırasında bir polisin birkaç metreden yurttaşlara biber gazı sıktığı anda yaptığı müdahale kameralara yansıdı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, polisin göstericilere müdahale ettiği anları ve müdahalesini paylaştı.

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Yavuzyılmaz, paylaşımına, "Dün gece Saraçhane Meydanında; Anayasal hakkını kullanarak barışçıl bir şekilde sesini duyurmak için bir araya gelen gençlerimizin üzerine birkaç metre mesafeden biber gazı sıkıldığı esnada bu durumu engelledik.

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Gençlerimizin ve polisimizin karşı karşıya gelmemesi için arada kalkan olmayı sürdürüyoruz" notunu düştü.

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