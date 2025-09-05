Polisin büyük başarısı! 5.3 milyon liralık dolandırıcılık engellendi

Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, telefon dolandırıcılarının tuzaklarına düşürdüğü 4 kişiyi son anda durdurup, 5 milyon 300 bin TL dolandırılmaktan kurtardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu hafta içerisinde telefon dolandırıcılığına yönelik çalışma yaptı. Ekipler S.F.'nin, kayınbabası H.B.'nin dolandırılıyor olabileceği yönündeki ihbarıyla harekete geçti. Kendisini polis/savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hesabına 1 milyon TL'yi göndermek üzere olduğu belirlenen H.B., polisin müdahalesiyle engellendi.

Polis ekipleri, bir başka olayda da Z.B.'nin dolandırılıyor olabileceği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Z.B.'nin evine giden polis, 500 bin TL değerinde ziynet eşyasını satmak üzereyken durdurup, dolandırılmasını engelledi. M.D. de kendisini polis/savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 3 milyon TL'yi göndermek üzereyken müdahale edilip kurtarıldı.

Polis, A.Y.'nin ise ev almak isterken "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılmak üzere olduğunu belirledi. Tapu Müdürlüğü'ne gidip olaya müdahale eden ekipler, A.Y.'nin dolandırıcılara ait hesaplara 1 milyon 800 bin TL gönderdiğini tespit etti. A.Y., aynı dolandırıcılara 800 bin TL daha göndermek üzereyken durduruldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

