Polisin dikkati cinayeti aydınlattı. 40 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Polisin dikkati cinayeti aydınlattı. 40 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Mersin'de polisin bir motosiklet sürücüsünden şüphelenmesi sayesinde evinde boğularak öldürülen kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi (20) durdurdu. Ekipler şüphelinin motosikletinde içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığını fark edince şahsı gözaltına alarak ifadesinin alınması için karakola götürdü.

A.Y, ifadesinde kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden alındığını itiraf ederken adrese giden polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine sağlık ve itfaiye ekibinden destek istedi.

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Çilingir yardımıyla kırılan kapıdan içeri giren ekipleri Şule Özlem Ural'ın (40) cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda kadının boğulduğunu tespit etti. Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerinden sonra Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Şüpheli A.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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