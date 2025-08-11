Polisin dikkati faciayı önledi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Sokak’ta bir evden duman çıktığını gören Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek, ev sahibi M.G.’yi evden çıkardı.

Sağlık ekipleri M.G.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangının M.G.’nin uyurken yaktığı sigaranın yatağa düşmesiyle başladığı tespit edildi.