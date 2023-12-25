Polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kaçarken takla attı

Kaynak: İHA
Polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kaçarken takla attı
Nevşehir’de polisin "dur" ihtarına dikkate almayarak kaçan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpma sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de 06 ZZN 06 plakalı otomobil ile Osmanlı Caddesi üzerinde seyir halindeyken polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Oğuzhan Gevenç adlı sürücü, polis ekiplerince takip edildi.

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Saatçi Hoca Caddesi'nden, Milli İrade Caddesi Türbe Kavşağı'na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce orta refüje, ardından trafik lambalarına çarparak takla attı.

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Peşlerindeki polis ekiplerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

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Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

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Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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Kaza yapan araçtaki alkol şişesi göze çarparken, araçta yolcu olarak bulunan bir genç, çekim yapan gazetecilere “Alkollüydük, kaçtık kaza yaptık, niye çekiyorsunuz? Çekmeyin." diye tepkide bulundu. Kazada yaralanan diğer arkadaşı için ise, “Onu annesi bana emanet etti. Ben de onunla aynı ambulansla hastaneye gitmek istiyorum.” dedi.

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Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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