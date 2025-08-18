Polisin ’’dur’’ ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Sinop'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında ATV'ye çarparak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sinop-Gerze yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin dur ihtarına uymayan 57 AZ 352 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Gerze yönüne doğru kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında 57 ACN 202 plakalı ATV'ye çarpan otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile ATV sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.