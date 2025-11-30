Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, içerisinde silahlı şüphelilerin bulunduğu ihbarı üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.

Ekiplerin sıkı takibe aldığı otomobil, ilçe merkezinden kırsala doğru yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçmaya sürdürdü. Şüpheli, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde tarlada ilerlediği sırada aracının çamura saplanmasıyla durmak zorunda kaldı. Otomobilini kilitleyip yaya olarak ormana kaçan şüpheli, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi. Ekipler bölgede arama çalışması başlatırken, otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.