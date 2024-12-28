Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Polisin 'dur' ihtarına uymayan bir kişi yaya olarak kaçtı. Kaçan şahsı bekçiler yakaladı.

Aksaray'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü önce araçla, sonra da yaya olarak kaçtı. Kısa sürede bekçiler tarafından yakalanan sürücü gözaltına alındı.

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Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye, karayolunda uygulama yapan polis şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 01 AEK 855 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü araçla kaçarken polis ekipleri de aracın peşine düştü.

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Makas kavşağına kadar kaçan sürücü, aracı petrol istasyonuna bırakıp yaya olarak kaçmak istedi. Petrol istasyonun bahçe kısmında ağaç altına saklanan sürücü, bekçilerin durumu yaptığı arama tarama sonucu kıskıvrak yakalandı. İsmi açıklanmayan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç detaylı arama ve sorgulanmak üzere sürücüyle birlikte emniyete götürüldü.

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