Polisin ’dur’ ihtarına uymayınca kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

2 kişinin yaralandığı trafik kazası, dün gece saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3784 Sokak'ta meydana geldi. Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan plakasız bir motosiklet üzerindeki iki genç, polisten kaçarken kaza yaptı. Şoför Emsal K.'nin kullandığı motosiklet, motorize polis ekiplerinin takibi sırasında direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi.

Meydana gelen kazada, motosikletten savrularak düşen yolcu konumundaki Efe Işık G. ağır yaralanarak Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Emsal K. ise alkol testi ve ifadesinin alınmasının ardından hafif yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, plakasız olduğu sanılan motosikletin 07 BAB 400 plakalı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Emsal K.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ve bir adet tabanca ele geçirildi. Motosiklet, olay yeri incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.