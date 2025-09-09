Polisin 'dur' ihtarına uymayınca ortalık karıştı

Vaka, akşam saatlerinde Yunuskent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.İ yönetimindeki motosiklet polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis görevlileri ile motosikletli arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika devam eden kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsüyle arkasındaki arkadaşı K.İ., motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya teşebbüs etti. Bu esnada polisler kaçan şahısların durması için havaya bir el ateş açtı.

Kaçan motosiklet sürücüsü A.İ. ile arkadaşı Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişiler ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Motosiklette yapılan kontrolde ise plakanın J harfinin siyah bantla U'ya çevrildiği belirlendi. Motosiklet sürücüsüne farklı maddelerden yaklaşık 60 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.