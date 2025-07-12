Polisin durdurduğu araçtan 10 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: DHA
Polisin durdurduğu araçtan 10 kilo uyuşturucu çıktı

Van’da polis ekiplerinin durdurduğu araçtan 10 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 11 Temmuz’da Edremit uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı

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