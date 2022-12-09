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Polisin durdurduğu şüpheliden uyuşturucu çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu ile ilişkili olduğu düşünülen parayla birlikte yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:51
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Polisin durdurduğu şüpheliden uyuşturucu çıktı

Polisin durdurduğu şüpheliden uyuşturucu çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde kontrollerine devam eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı yolda durdurdu. L.D. isimli kişinin üzerini arayan polis, şeffaf poşet içinde yüklü miktarda folyoya sarılmış halde, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şahsın üzerinde uyuşturucu ile ilişkisi olduğu düşünülen 2 bin 455 TL de para ele geçiren ekipler, şahsı para ile birlikte ilgili birime teslim etti.

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