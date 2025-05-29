Polisin işine 'anlamsız', gazeteciye 'kaburgasız' dedi

Aksaray'da gece saatlerinde seyir halindeyken zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla polis tarafından durdurulan bir sürücü, hem ekiplerin müdahalesine hem de olayı görüntüleyen basın mensubuna sert tepki gösterdi.

“ARABAM KIYMETLİ, ÇUKURLARDAN KAÇIYORUM” SAVUNMASI

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 34 ELS 189 plakalı otomobili, zikzak çizerek ilerlediği gerekçesiyle durdurdu. Sürücü R.T.Ç., kontrol sırasında durdurulmasının anlamsız olduğunu belirterek, yol üzerindeki çukurlar nedeniyle bu şekilde araç kullandığını savundu. “Arabam kıymetli, çukurdan kaçıyorum” diyen sürücü, kendisine ceza kesilmesine tepki gösterdi.

BASIN MENSUBUNU TEHDİT ETTİ, SONRA POZ VERDİ

Ceza almaktan kurtulamayan R.T.Ç., daha sonra uygulamayı görüntüleyen gazeteciye yöneldi. Gazeteciye “Kaburgasız” diyerek hakaret eden sürücü, “Ben de senin simanı çektim, tanıyorum seni” sözleriyle tehditte bulundu. Polis ve arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan sürücü, ardından kameraya dönerek “Boydan çek, iyi çıkıyor muyum?” diyerek poz verdi. Aynı zamanda, "Bu devlet böyle çalışmıyor" şeklinde ifadelerle uygulamaya tepki göstermeyi sürdürdü.

4 BİN 153 LİRA CEZA KESİLDİ

Olay sonrasında sürücüye, saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gerekçeleriyle toplam 4 bin 153 lira idari para cezası kesildi. Ceza makbuzları imzalatılan R.T.Ç.’ye işlemlerinin ardından yol verildi.