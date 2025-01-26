Polisin ölümden döndüğü kaza kamerada

Karaman’da, gece saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, polis memuru ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde inceleme yapan polis ekibi, büyük bir tehlike atlattı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ, POLİSİN BULUNDUĞU YERE YÖNELDİ

Olay, kazaya karışan bir aracın kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşması ve karşı şeride geçmesiyle gerçekleşti. Bu esnada, aynı cadde üzerinde diğer bir kaza ile ilgili inceleme yapan trafik polisi, aracın hızla gelmesiyle büyük bir tehlikeye atıldı. Neyse ki, polis memuru kazayı yara almadan atlattı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ KAÇTI, POLİS PEŞİNDEN KOŞTU

Kontrolden çıkan otomobil, ara sokağa dalarak park halindeki başka bir araca çarptı. O esnada, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Polis memuru, kaçan aracı yakalamak için peşinden koştu ancak nefes nefese kaldı. Bu sırada, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAÇAN ARAÇ, LASTİKLERİ PATLAMIŞ HALDE BULUNDU

Kısa süre içinde polis ekipleri, kaçan aracı Tren Garı otoparkında lastikleri patlamış bir şekilde terk edilmiş olarak buldu. Polis, kaçan sürücüyü tespit ederek, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 22 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyeti, ceza puanının dolması sebebiyle 2 ay süreyle iptal edildi.