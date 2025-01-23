Polisin silah çekip kovaladığı uyuşturucu satıcısı yorulunca yakalandı

Kaynak: DHA

Zeytinburnu'nda polis kendisinden kaçan uyuşturucu satıcısını caddede silahla peşinen koştu. Kaçamayacağını anlayan şüpheli yorulunca, yakalandı.

Üstünden toplamda 5 parça 29.55 gram marihuana çıkan şüpheli Umut D.'nin (24) yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta uyuşturucu sattığı öğrenilen şüpheli, polisi görünce kaçmaya başladı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah çekip şüpheliyi kovalamaya başladı. Bir süre kaçan şüpheli, yorulunca kendini yere bıraktı. Bunun üzerine polis memuru şüpheli Umut D.'yi yakaladı. Yapılan üst aramasında 5 parça 29.55 gram marihuana, 2 bin 850 lira ve cep telefonu ele geçirilen şüpheli Umut D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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