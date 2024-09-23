Polisin silahını alıp 2 polis vurdu

Ümraniye'de bir işi, polis memurunun silahını alıp ateş açtı. Olayda biri ağır olmak üzere 2 polis memuru yaralandı. Olay anı ve ateş açan zanlının yakalanma anı kameraya yansıdı.



Olay, 23.45 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi petrol yolu caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre bir şahıs, bilinmeyen bir sebeple polisin silahını gasp ederek rastgele ateş açmaya başladı.

Açılan ateş sonucu biri ağır olmak üzere 2 polis memuru yaralandı. Polis memurları hastane kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.