Polisin silahlı şahsa kahramanca müdahalesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde silah çekilen bir olayda bölgeye gelen yunus ekibindeki polisin hızlı ve kahramanca müdahalesi ile yaşanabilecek bir kardeş cinayeti önlendi. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki H.B., aralarında husumet bulunan kardeşi C.B. ile kavgaya tutuştu. O sırada caddeden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görevli "Yunuslar" olarak bilinen motosikletli tim kavgayı görüp durdu. Tam o anda şüpheli H.B., kardeşine silah çekti. Silahı fark eden polislerden biri hızlıca hareket edip şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli H.B., gelen resmi ekibe teslim edildi. Emniyette işlemleri yapılan H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin hızlı ve zamanında müdahalesi yaşanabilecek bir kardeş cinayetini önlerken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.