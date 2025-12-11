Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşandı. Polis ilçe çıkışında şüphelendiği plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyoneti durdurarak aradı.

KİLOLARCA BOZUK ET ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı arama sonucunda kamyonetin kasasında kilolarca bozuk et ele geçirildi. Ele geçirilen etler imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilirken kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kamyonet sürücüsü emniyetteki ifadesinde bozuk etleri çöpe atmak için taşıdığını iddia edildi.