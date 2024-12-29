Polisin şüphesi boş çıkmadı: Motor kısmında kokain bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polisin şüphesi boş çıkmadı: Motor kısmında kokain bulundu

İstanbul Avcılar’da uygulama yapan polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada motor kısma gizlenmiş 64.23 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının uyuşturucu suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Firüzköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Polisin şüphesi boş çıkmadı: Motor kısmında kokain bulundu

Sürücüsünün R.T. (28) olduğu tespit edilen otomobilin içerisinde arama yapıldı. Aracın motor kısmında yapılan aramalarda zulalanmış halde 64.23 gram kokain ele geçirildi.

Polisin şüphesi boş çıkmadı: Motor kısmında kokain bulundu

Şüpheliye yapılan üst aramasında ise 3 bin 400 lira nakit para ve cep telefonu bulunurken çeşitli suçlardan kaydı bulunan R.T., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Polisin şüphesi boş çıkmadı: Motor kısmında kokain bulundu

Polisin şüphesi boş çıkmadı: Motor kısmında kokain bulundu

Polisin şüphesi boş çıkmadı: Motor kısmında kokain bulundu

Son Haberler
Siirt’te tır devrildi: 3 yaralı
Siirt’te tır devrildi: 3 yaralı
Bursa'da otomobil alev alev yandı
Bursa'da otomobil alev alev yandı
Denizli'de tutuşturulan kaçak atıklar az daha ormanı yakıyordu
Denizli'de tutuşturulan kaçak atıklar az daha ormanı yakıyordu
Tavşanlı’da feci kaza: Dereye düşmekten kıl payı kurtuldu
Tavşanlı’da feci kaza: Dereye düşmekten kıl payı kurtuldu
Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli: Şilep ve tankerler demirledi, balıkçılar açılamadı
Deniz ulaşımına 'poyraz' engeli! 2 gün daha sürecek