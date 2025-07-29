Polisin üzerine arabasını sürmüştü! İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak’ı affetmedi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’le aralarında soğuk rüzgarlar geçen Dilan Çıtak, son olarak Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürdü.

“BEN İBRAHİM TATLISES’İN KIZIYIM”

Her fırsatta Tatlıses soyadını kabul etmediğini söyleyen Dilan Çıtak, polisin silahını araca doğru uzatarak inmesi için uyarıda bulunurken Çıtak, "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" diyerek herkesi şaşırttı. Zorla araçtan indirilen Dilan Çıtak, polis tarafından gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Çıtak'ın savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Panikledim, stres yaşadım" dedi. Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBRAHİM TATLISES İLK KEZ KONUŞTU

Kızının karıştığı olayın ardından basın mensupları tarafından görüntülenen İbrahim Tatlıses, ilk kez açıklamalarda bulundu.

''HANİ KABUL ETMİYORDU”

Muhabirler, usta sanatçıya Dilan Çıtak'ın ''Polis kontrolünde ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım'' sözlerini kullandığını hatırlatması üzerine 73 yaşındaki türkücü; Muhabir Online mikrofonuna ''Hani kabul etmiyordu. Ne oldu şimdi. Çok şey var söylenecek de fermuar'' diyerek eliyle konuşmuyorum hareketi yaptı.