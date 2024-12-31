Polisle çatışmaya girdi, vurularak durduruldu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 2. Kale Sokak üzerinde gerçekleşti. D.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, D.A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, şüpheli D.A.'ya eve gireceği sırada "dur" ikazında bulundu.

Karşısında ekipleri gören zanlı, polislere ateş açarak kaçmaya çalıştı. Çıkan çatışma sonucu D.A., kalçasından vurularak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve takviye polis ekibi yönlendirildi. Şüpheli D.A., sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. D.A.'nın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Diğer yandan şüphelinin 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.