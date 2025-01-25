Polisler kaza yaptı

Kaynak: İHA

Bağcılar'da motosikletli yunus polisleriyle bir otomobilin çarpışması sonucu 2 polis memuru hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da devriye gezen motosikletli yunus polisleriyle sokağa girmeye çalışan bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 polis memuru yere düştü.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, hafif yaralı 2 polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli yunus polislerinin otomobile çarpıp yere düştükleri görülüyor.

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