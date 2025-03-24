Polislerden huzurevi ziyareti

Ekipler, yaşlı bireylerle yakından ilgilenerek çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Trafik güvenliği kapsamında yaya geçişleri, trafik ışıklarının önemi ve güvenli yaya geçiş kuralları gibi konular anlatıldı. Ayrıca günümüzde sıklıkla rastlanan telefon, internet ve SMS dolandırıcılığı gibi huzurevi sakinlerine bilinçlendirici bilgiler verildi.

Ziyaret sırasında huzurevi sakinleriyle sohbet eden polis ekipleri, onların güvenliği ve huzuru için her zaman yanlarında güçlendiğini vurguladı. Huzurevi bireyleri ve yaşlı bireyler, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, polis ekiplerine teşekkür etti.