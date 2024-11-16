Polisler önce dövdü sonra kolunu kırdı. Yanlış adrese ve eve baskın

Gazete Duvar'ın haberine göre, Kütahya Akkent Mahallesi TOKİ'de ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ali Güngör'ün evine sabah saat 06.30-07.00 saatlerinde polis ekipleri baskın düzenlendi. Güngör'ün eşinin kapıyı açmasıyla birlikte hiçbir bilgi vermeyen polislerin önce eşini ardından da Mehmet Ali Güngör'ü darbetti.

AMELİYATA ALINDI

Çenesine yumruk atılan ve yere düşürülerek kolu kırılan Güngör, polislerin yanlış adreste olduklarını anlamaları üzerine bırakıldı. Kütahya Emniyet Müdürü, Güngör'den özür dilese de Vali Musa Işın, herhangi bir açıklama ya da ziyarette bulunmadı.

Kütahya Şehir Hastanesi ortopedi bölümüne yatırılan Güngör'ün sol kolunun üst kısmında parçalı kırık, alt kısmında ise tam kırık olduğu tespit edildi. Ameliyata alınacak olan Güngör, ameliyatın ardından şikâyeti olarak hukuki süreci başlatacağını kaydetti.

"KOLUMU KIRDILAR"

Güngör: "4-5 kişi karım kapıyı açınca eşimi iterek yere düşürdü. Eşime vurdular. Aileme zarar verecekler diye korktum. 10 dakikaya yakın arbede yaşandı. Ben o ana kadar polis olduklarını bilmiyordum. Eğer ilk geldiklerinde polis olduklarını söyleselerdi ben adımı söylerdim, yanlış kişi olduğumu anlarlardı. Eşimin hemen arkasındaydım. Gelen kişiler eşimden sonra hiçbir şey söylemeden bu kez benim çeneme yumruk attılar. Sonra 4-5 kişi birden benim üzerime yüklendiler, sırtımdan iterek yere yatırdılar. Kolumu arkadan bükerek odun kırar gibi kırdılar."

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Kendine gelen eşinin "polis" diye bağırmasının ardından eve gelen ekiplerin polis olduklarını söylediklerini belirten Güngör "Tam o esnada aşağıdan 2-3 kişi koşa koşa geldi. 'Yanlış kişi, yanlış adres' diye bağırdılar. Sonra benim üzerimden çekildiler ama o sırada benim ağzımdan kan geliyor, kolum da kırılmıştı. Onlar benim üzerimden kalkınca eşim 'ambulans' diye bağırdı, polisler ambulansı çağırdıklarını söylediler. Olay yerine gelen ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldım. Sol kolumun üstünde parçalı kırık, alt kısmında ise tam bir kırık tespit edildi, ameliyata gireceğim. Hastane polisine ifademi verip şikâyetçi olarak hukuki süreci başlatacağım." dedi.