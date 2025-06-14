Polisler robokop gibi çalışıyor! Hükümet sorunlarını görmezden geliyor

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında Deniz Uras ile polislerin sorunlarını konuştu.

Cüneyt Özdemir, “Hükümet medyası polislerin sorunlarını görmezden geliyor. Nasıl dün polisin şiddetine maruz kalan öğrencilerin haberlerini biz yapıyorsak, bugün de hak ettikleri ya da şu anda hak ettiklerinden çok daha fazlasını alması gereken polislerin de dertlerine biz bakıyoruz. Biz anlatıyoruz. Nasıl cezaevine giden insanların yaşadığı yokluğu, yoksulluğu biz anlatıyorsak, cezaevindeki oradaki çalışan insanların da başlarına gelen haksızlıkları biz anlatıyoruz. Gazetecilik böyle bir şey” dedi.

Deniz Uras’ın hem emniyet müdürleriyle hem de çeşitli polislerle görüştüğünü belirterek, konuya ilişkin değerlendirmelerini sordu.

Deniz Uras da “Evet birçok polis arkadaşımızla konuştum, dertlerini dinledim. Genel olarak herkesin ortak bir dertleri var: maaş. Maaş konusunda herkes müzdarip, Herkes ay sonunu getiremiyor. Ama polislerimizde bir farklılık var, maaşları ortalama 59 bin lira civarında. Burada şeytan ayrıntıda gizli, çünkü çalışma saatleri çok farklı. Her gün neredeyse çalışıyorlar” dedi.

Uras şöyle devam etti: “Bakın bir örnek çıkardım kabaca anlayalım diye. Şimdi bu bayram haftası 5'i, 6'sı, 7'si, 8’i, 9'u, 10'u, saat 8'den 10'a kadar çalışıyorsunuz. Normalde bir gün dinlenmeniz gerekir. Burada sadece vardiyanız değişiyor. Siz aslında 11 Haziran günü de çalışıyorsunuz. Çünkü 7 ile sabah 8 arası, son 12 Haziran. 8 ile 10 arası deyince sanki 2 saat çalışıyormuş gibi değil, 8 ile 22 arası çalışıyorlar. Sonrasında vardiyanız değişiyor. Vardiyanız değiştiği için siz artık akşamcı oluyorsunuz. Arada gününüz değişmiyor, siz her gün çalışıyorsunuz ve normalde memur oldukları için ortalama haftada 40 saat çalışmaları gerekiyor. Ama burada bakıyorsunuz haftalık 60-90 saat, aylık 240 saat 250 saat çalışıyorlar.

Avrupa'yla kıyaslıyorsunuz Neredeyse iki katı fazla. Şimdi polis arkadaşlarımız da diyor ki, ‘biz tamam hani çalışmaktan gocunmuyoruz ama çalıştığımız saate vurduğumuzda aldığımız parayı o kadar düşük ki memurlar arasında saat başı ücret bakımından en düşük seviyede biziz.’ Bakıyorsunuz e haklılar. Bayramları yok. Mesela bütün bayram polis arkadaşlarımız çalıştı. Özel gün izinleri yok. Normalde bir memurun senelik izni tüm özel günleri kattığınızda 50 gün ortalama. Polis arkadaşlarımızda bu rakam sadece 20 gün ve ek mesai yok. Sizi bir yere çağırdıklarında, ekstra çalıştığınızda ekstra bir ücret almıyorsunuz. Yemek ücreti yok, sendika yok. Tüm bu hususları yan yana getirince çok ciddi bir problemle karşılaşıyoruz.“

Uras, “Aldıkları maaşla İstanbul gibi bir yerde geçinmek çok zor. Sosyal hayatları yok. Bu ister istemez psikolojik sıkıntılara sebep oluyor. Konuştuğum polisler o kadar zorlu hayatlarını anlattılar ki, bir robot gibi durmaksızın çalışıyorlar. Kendinize hayatınıza ailenize zaman ayabileceğiniz bir zaman aralığı yok. Dediler ki ‘bizim tek günümüz, tek bayram günümüz 10 Nisan. 10 Nisan Polis Bayramı. Orada da normalin fazlası çalışıyoruz çünkü kortejler oluşturuyoruz . Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ve en tuhafı valiliğe biz ziyarette bulunuyoruz.’ Ben de değişik valiliklerin Instagram ve Twitter hesaplarına baktım. Hakikaten de öyleymiş. Bir polis günü var, orada da polisler valiye ziyarete gidiyor, vali ziyarete gelmiyor. Tüm illerde böyle tuhaf bir durum var. Adamların 365 günde bir günü var, o günde de dinlenemiyorlar, valiliğe ziyarete gidiyorlar. Daha çok çalışıyorlar, kortejler oluşturuyorlar. Keşke diyorlar ki, kutlamasak biz en azından dinlensek.” Çalışma şartları çok ağır” diye konuştu.

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Cüneyt Özdemir de “Böyle mesai mi olur. Buna can mı dayanır!” dedi. Özdemir, şunları söyledi: “Türkiye'de 60 ile 90 saat haftalı, aylık çalışma 240 ile 300 saat. Avrupa’da bu neredeyse yarısı ve de onlar paralı çalışıyorlar. Gerçekten toplumsal olaylarda, Saraçhane eylemlerinde iki gün o polisler orada yatıyorlar, kalkıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar bilmiyoruz. Kumanya dediğin bir tane sandviç, bir tane ayran geliyor. Öyle bilmem dönerler, mönerler, bilmem neler gelmiyor. Muhtemelen bizi Ali Yerlikaya da izliyor, Emniyet de izliyor. Mailler alıyorum. Diyorlar ki ‘çok fazla polis intiharı var.’ Böyle bir şeye can mı dayanır abi! Yani bir yandan çalışıyorsun, özel hayatın neredeyse hiç yok. Ben bu toplumsal olaylarda bazen polisin böyle aşırı sert davrandığını görüyorum ve biraz empati yapmaya çalışıyorum. Yani niye sert davranıyor, sonuçta o da bir baba, belki onun da çocuğu üniversitede. Yani bu kadar sert davranması ama bir yandan da fiziki şartlarına bakıyorum. “