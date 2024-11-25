Polisler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İHA
Polisler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kastamonu'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı 1 kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda tespiti yapılan üç şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 7 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin TL nakit para ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.M.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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