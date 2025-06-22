Polisler yine iş başında! Zamana karşı yarışıldı, son anda sınava yetiştirildi

Bandırma Liseler Vadisi bölgesindeki okullarda sınava girecek olan öğrenci, sınav saatine kısa bir süre kala zamanın hızla daraldığını fark etti. Panik yaşayan öğrenci ve ailesi durumu hemen yetkililere bildirdi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekip ve devriye araçları hızla harekete geçti.

Adana’da sınava geç kalan öğrencileri polis yetiştirdi

Trafikte yoğunluk ve zamanla yarışan ekipler, öğrenciyi güvenli şekilde alıp siren eşliğinde sınav salonuna ulaştırdı. Son dakikada sınav merkezine yetişen öğrenci derin bir nefes aldı.

Kimliğini evde unuttu! İmdadına polis yetişti...

Sabah saatlerinde Bandırma genelinde sınava yetişmeye çalışan bazı öğrencilerin de farklı sorunlar yaşadığı öğrenildi. Kimileri kimliğini unuttu, kimileri yanlış okula gitti, bazıları ise yoğun trafikte zorluk yaşadı. Ancak Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sayesinde tüm adaylar sınav öncesinde büyük oranda salonlarına ulaşabildi.

YKS'ye geç kalan öğrenciyi Yunus polisleri yetiştirdi

Polis ekiplerinin bu duyarlı ve hızlı müdahalesi, hem sınav stresindeki öğrencilerden hem de ailelerinden takdir topladı.