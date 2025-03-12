Polislerden öğrencilere trafik eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polislerden öğrencilere trafik eğitimi

Sinop'ta polis ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere temel trafik bilgisi, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarında güvenli seyahat kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımı, güvenli oyun alanları ile yaya geçidi kullanımının önemi konularında bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı olarak anlatarak güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmayı hedefledi.

Polislerden öğrencilere trafik eğitimi

Polislerden öğrencilere trafik eğitimi

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti
Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti
'Sakın evlerinize sokmayın': Bağırsağından çıkanlar doktorları bile şok etti!
'Sakın evlerinize sokmayın': Bağırsağından çıkanlar doktorları bile şok etti!
Ailesi tarafından aranıyordu! Jandarma devriyede buldu
Ailesi tarafından aranıyordu! Jandarma devriyede buldu
Fenerbahçe’den Rangers maçına gidecek taraftarlara uyarı
Fenerbahçe’den Rangers maçına gidecek taraftarlara uyarı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için istenen ceza belli oldu
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için istenen ceza belli oldu