Polislerden özel çocuk için unutulmaz hatıra

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polislerden özel çocuk için unutulmaz hatıra

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali kuran özel bir çocuğu evinde ziyaret ederek unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali kuran özel bir çocuğu evinde ziyaret ederek unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Polis ekipleri tarafından alınan pasta ile gerçekleştirilen ziyarette, küçük çocuğun mutluluğu yüzüne yansıdı. Büyük bir sevinç yaşayan özel çocuk duygusal anlar yaşarken, polisler tarafından polis aracına bindirilerek kısa bir tur attı. Sirenlerin çalmasıyla heyecanı daha da artan minik çocuğun ailesi, ziyaretten dolayı polislere teşekkür etti. Aile, bu anlamlı buluşmanın çocukları için hayat boyu unutulmayacak bir anı olduğunu dile getirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri ise bu tür ziyaretlerle özel bireylerin hayallerine dokunmayı, onların toplumsal görünürlüğünü artırmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Polislerden özel çocuk için unutulmaz hatıra

Polislerden özel çocuk için unutulmaz hatıra

Son Haberler
Brent petrolün varili 66,51 dolardan işlem görüyor! (9 Eylül 2025)
Brent petrolün varili 66,51 dolardan işlem görüyor! (9 Eylül 2025)
Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün ilk rakamı (9 Eylül 2025)
Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün ilk rakamı (9 Eylül 2025)
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır