İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri İle Değerlendirme toplantısında konuştu.

Yerlikaya; Görev puanına dayalı yeni atama sisteminin devrede olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2. ŞARK TEBLİGATI YAPILMAYACAK"

"Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ayrıca Yerlikaya, ayrıca X hesabından şunları yazdı:

"AYNI ÜCRET DENGESİNDE OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

"İlk defa açıklıyorum:

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi, yani bakanlığımızın 3 kolluğunda aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz."