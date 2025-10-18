Olay, saat 03.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, A.B. idaresindeki 16 Z 2396 plakalı otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi. A.B., polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobilini ekiplerin üzerine sürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan sürücü, araçtan indirildikten sonra polise yine zorluk çıkardı.

Alkol testi yaptırmak istemeyip ekiplere direnen A.B., uzun süre sakinleştirilemedi. Ekiplerin defalarca uyarıda bulunduğu sürücü, "Benim bir amcam var, o Ankara’da MİT istihbaratında. Amcamın çocuğu bilmem ne. Biz abilerimize saygı duyuyoruz ama bakıyorum siz yanlış yapıyorsunuz" diyerek işlem yapılmasını da engellemeye çalıştı.

Sürücü, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen A.B.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.

"SEN NE İÇTİN?" SORUSUNA "SEN NE İÇTİN?" CEVABI

Olay anında bölgede bulunan basın mensuplarının "Ne içtiniz?" sorusuna ise alaycı bir dille "Sen ne içtin?" diye karşılık veren sürücünün agresif tavırları dikkat çekti. Alkolmetreye üflemeyi reddeden şahıs, "Amcam Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışıyor" dedi.

Ekip aracına bindirilirken bağırarak kendini savunan sürücü, "Ben lahmacunu 80 liraya satıyorum, biliyor musun sen ama size 60 lira" diyerek hem polisleri hem çevredekileri şaşkına çevirdi.

Polise zor anlar yaşatan sürücünün o anları saniye saniye kameralara yansıdı. Sürücüye yaklaşık 30 bin lira ceza kesilirken, otomobil trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.