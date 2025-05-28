Polislerin bağladığı aracını benzin dökerek yaktı! Faiziyle birlikte 1 milyon TL'lik vergi borcu vardı

Hamdi Kendirci-Kastamonu/YENİÇAĞ

Kastamonu'da 38 yıldır tekstil işiyle uğraşan 50 yaşındaki Engin Demir, alacaklarını tahsil edemeyince işleri bozuldu. 6 ay önce 40 kişiyi işten çıkartmak zorunda kalan deneyimli tekstilci şu an 35 kişiyle işlerini yürütmeye çalışıyor.

Faizleriyle birlikte 1 milyon TL vergi borcu bulunan Demir, vergi dairesine giderek mal beyanında bulundu. Borçlarını yapılandırmak için uzlaşma görüşmeleri yaptı. Borcunun yarısını ödemesini halinde aracını geri alabileceği söylenen esnaf "Bu araçla ben mallarımı taşıyorum. Bana kolaylık gösterin. Yaksa işçilerimin bile maaşını ödeyemem" dedi.

Olay, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sorgulaması yapılan 20 AHT 022 plakalı panelvan aracın borç sebebiyle haciz yakalamalı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin aracın yediemin otoparkına çekileceğini söylemesi üzerine, E.D. isimli araç sürücüsü araçtan eşyalarını alacağını söyledi. Aracın içinden aldığı şişedeki benzini aracın üzerine döken şahıs, panelvan aracı ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri istenirken, şahıs aracı terk ederek bölgeden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



Derin bir nefes alan emir "Benim sadece bir kişiden 1 milyon 800 bin TL alacağım var. Size devredeyim ondan alın. Adam iflas etmiş kapatıp gitmiş. Amacıma el koymasın" dedi.

Buradan çıkan Engin Demir'i polis ekipleri durdurdu. Polisler sorgusunu yaptıkları 20 AHT 022 plakalı panelvan aracın borç sebebiyle haciz yakalamalı olduğunu tespit etti.



Polis ekiplerinin aracın yediemin otoparkına çekileceğini söylemesi üzerine, E.D. isimli araç sürücüsü araçtan eşyalarını alacağını söyledi. Aracın içinden aldığı şişedeki benzini aracın üzerine döken şahıs, panelvan aracı ateşe verdi.



Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri istenirken, şahıs aracı terk ederek bölgeden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Eşinin üzerine olan aracı kullanan Engin Demir, polis merkezine giderek ifadesini verdi.