Polislerin şiddeti cezasız kalmadı! Görevden uzaklaştırıldılar

Kaynak: DHA

Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İlçede dün trafik kontrolü yapan polis ekipleri, M.A.'nın kullandığı 34 FFJ 895 plakalı motosiklete "Dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücü, takip sonucu yakalandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen M.A.'yı yakalayan 2 polis memuru sürücüye şiddet uyguladı. Polislerin M.A.'ya uyguladığı şiddet çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler tepki çekerken valilik, başlattığı soruşturma kapsamında 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada, "5 Nisan 2025 günü Çorlu ilçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden müfettiş talep edilmiş ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır" denildi.

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