Polislerin yeni maaş promosyonu belli oldu

Milli Gazete'nin haberine göre, polis memurlarının uzun süredir beklediği yeni maaş promosyonu açıklandı. Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

EGM tarafından yapılan duyurdu da, 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile imzalanan maaş promosyon protokolünde polislere aylık ödenecek tutarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığı belirtildi.

Konu EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformu'nun banka maaş promosyonu için talepte bulunması ile gündeme gelişti.