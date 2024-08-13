Polisten ceza yememek için aracı park etti ama yine kurtulamadı

Adana’da polis ekiplerinin yaptığı denetimden kaçmaya çalışan bir sürücü aracını polisin uygulama noktasına yakın bir yere park etti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücün yaptığını fark eden polis ekipleri şahsın ehliyetini isteyerek alkol kontrolü yaptı.

Polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunun tespit edilmesi sonrası ceza verdi. Sürücü ise aracının park halinde olduğunu iddia ederek cezaya itiraz etti.

Alkollü sürücü "Araba parktayken bize ceza yazıyorlar arkadaşlar, Türkiye'de yaşıyoruz biz. Bu arada burada parktaydı" şeklinde tepki gösterdi.